Italiens Ex-Premier Renzi verlässt seine Partei

Matteo Renzi verlässt den sozialdemokratischen Partito Democratico (PD), den er von 2013 bis 2018 angeführt hatte. Für die Regierung Conte könnte sich die neue Spaltung der Linken als destabilisierend erweisen.

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom)

Matteo Renzi hat seinen Austritt aus dem PD in der linksliberalen Römer Zeitung "La Repubblica" vom Dienstag angekündigt. Überraschend kam der Schritt nicht: Der Ex-Premier, an dem sich innerhalb der Partei seit langem die Geister scheiden, hatte in den vergangenen Wochen mehrfach laut darüber nachgedacht, eine eigene, zur politischen Mitte hin orientierte Bewegung zu gründen.

Im PD sei er vom linken Flügel nie wirklich akzeptiert und immer als eine Art Usurpator empfunden worden, begründete Renzi in der "Repubblica" seinen Schritt ...