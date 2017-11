(tom/LW) - Durch reinen Zufall haben die Carabinieri in der italienischen Region Kalabrien ein schier unglaubliches Verbrechen aufgedeckt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Bei einer Verkehrskotrolle fiel den Beamten im Auto eines 52-Jährigen ein völlig verwahrloster neunjähriger Junge auf - offensichtlich der Sohn des Autofahrers. Weil der Mann auf die Frage nach seinem Wohnort sehr ausweichend reagierte, wurden die Beamten misstrauisch.

An seiner Wohnadresse in der kleinen Gemeinde Gizzeria bot sich den Beamten ein schauriges Bild der totalen Verwahrlosung - vergammelte Lebensmittel, tote Mäuse, haufenweise Müll. Bei der Hausdurchsuchung stießen die Polizisten schließlich auch auf die Mutter des Jungen und seine dreijährige Schwester. Beide seien in einem sehr schlechten körperlichen Zustand gewesen, berichtet die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" und beschreibt den Körper der apathischen Frau als "völlig zerschunden". Das Mädchen sei "halb verhungert" gewesen. Die Zeitung zitiert den zuständigen Staatstanwalt - er habe so etwas in 30 Jahren noch nicht gesehen.

Die Frau, heute 29 Jahre alt, stamme aus Rumänien. Sie sei vor zehn Jahren nach Italien gekommen, um die damalige Lebensgefährtin des Mannes während deren schwerer Krankheit zu pflegen. Nach dem Tod der Frau habe er die 19-jährige in einem dunkle, dreckigen Keller eingesperrt, ans Bett gefesselt und sich regelmäßig an ihr vergangen. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Rumänin über ein Jahr lang nicht waschen durfte. Die beiden Kinder kamen in Gefangenschaft zur Welt.

Der 52-jährige bestreitet die Vorwürfe. Die Frau und die Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht.