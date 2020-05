Mit der Studie will man die Dunkelziffer der bereits infizierten Personen ermitteln. 150.000 Einwohner werden getestet.

Italien testet ab Montag auf Corona-Antikörper

Mit der Studie will man die Dunkelziffer der bereits infizierten Personen ermitteln. 150.000 Einwohner werden getestet.

(dpa) - In Italien startet am Montag eine Antikörpertest-Studie mit rund 150.000 Teilnehmern, um die Dunkelziffer der Corona-Infizierten zu ermitteln. Das Gesundheitsministerium und die Statistikbehörde wollen mit dem nationalen Roten Kreuz Bluttests von Menschen aus 2.000 Orten nehmen. Das teilte das Ministerium in Rom am Wochenende mit. Die repräsentativ ausgewählten Teilnehmer würden telefonisch um ihre Mithilfe gebeten. Die Teilnahme sei aber freiwillig, die Daten würden für die Forscher anonymisiert. Nach Angaben eines italienischen Experten gibt es zudem Hinweise darauf, dass es erste Corona-Fälle in Italien bereits im Dezember gab.

Die große Antikörper-Untersuchung war im April angekündigt worden. Derartige Tests sind wichtig, um herauszufinden, ob jemand bereits mit Corona infiziert war und dagegen Antikörper im Blut gebildet hat. Auch in Luxemburg wurde Mitte April eine ähnliche Studie unter der Bezeichnung Con-Vince in die Wege geleitet. So lässt sich der Kontakt mit dem Virus auch bei Menschen nachweisen, die kaum oder keine Symptome der Covid-19-Krankheit hatten. Diese wissen oft gar nichts von ihrer Infektion.

Italien seit Mitte Februar betroffen

Hohe Dunkelziffer: Die ersten Ergebnisse der Con-Vince-Studie Die ersten Ergebnisse der Con-Vince-Studie liegen vor. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer der Infizierten um ein vielfaches höher ist.

In Italien waren die ersten Ansteckungsfälle innerhalb des Landes im Februar in der Lombardei aufgefallen. Danach wurde das Land heftig von der Lungenkrankheit erfasst. Der Zivilschutz registrierte bisher rund 230.000 Menschen, die positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden sind. Die Zahl der offiziellen Covid-19-Opfer liegt bei rund 33.000. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus.

Dabei gibt es Hinweise, dass das Virus schon Wochen vor dem ersten Nachweis in Italien kursierte. So sagte ein Experte der Gesundheitsbehörden in Ligurien, Filippo Ansaldi, am Wochenende in Genua im Fernsehen, in der Region habe es nach Studien vermutlich schon am 8. Dezember erste Fälle gegeben. In Frankreich war bereits zuvor in einer Blutprobe von Ende Dezember nachträglich das Coronavirus nachgewiesen worden.

In Spanien wurde der Start einer Antikörper-Studie mit rund 90.000 Menschen im April angekündigt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.