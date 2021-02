Italien: Premier Draghi stellt Programm vor

In seiner ersten programmatischen Rede vor dem Senat hat Italiens neuer Premier Mario Draghi die Pandemie-Bekämpfung und die Nutzung der Gelder aus dem Recovery Fund thematisiert.

Von Dominik Straub (Rom)

Es war das erste Mal überhaupt, dass sich der neue italienische Premier an das Parlament wandte, um seine Pläne darzulegen. Und angesichts der gewaltigen Herausforderungen, die auf ihn und seine Regierungsmannschaft in den nächsten Monaten warten, hat sich gestern sogar der sonst so eloquente und gelassenen Mario Draghi ein paar Mal verhaspelt.

Aber Draghi hat aus seiner Aufregung von Beginn weg keinen Hehl gemacht: „In meiner langen beruflichen Karriere habe ich noch nie einen Moment mit so großen Emotionen und mit einer so großen Verantwortung erlebt wie heute“, erklärte der 73-jährige ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank in seiner programmatischen Rede im Senat ...