Italien genießt seine neue Freiheit

Italien kehrt wieder zur Normalität zurück: Seit Mittwoch sind die Grenzen wieder offen, die meisten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden aufgehoben.

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom)

85 Tage hatte der Lockdown in Italien gedauert – länger als bisher in jedem anderen Land. Doch seit Mittwoch können sich die Bürger in ihrem Land wieder frei bewegen: Die Grenzen zwischen den insgesamt 20 Regionen wurden geöffnet und die Pflicht, einen Passierschein mit sich zu tragen, ist abgeschafft.

Das Leben beginnt

„Heute beginnt Italien wieder zu leben“, erklärte Regionen-Minister Francesco Boccia ...