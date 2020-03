Die EU ringt um eine gemeinsame wirtschaftspolitische Antwort auf die Corona-Krise. Ein Treffen per Videokonferenz endete am Donnerstag ohne Durchbruch. Eine Lösung soll nun in den nächsten zwei Wochen ausgearbeitet werden.

Italien blockiert Einigung beim EU-Videogipfel

Die EU ringt um eine gemeinsame wirtschaftspolitische Antwort auf die Corona-Krise. Ein Treffen per Videokonferenz endete am Donnerstag ohne Durchbruch. Eine Lösung soll nun in den nächsten zwei Wochen ausgearbeitet werden.

(dpa) - Um die Wirtschaftsfolgen der Coronavirus-Krise zu bewältigen, sollen die EU-Staaten innerhalb der nächsten zwei Wochen gemeinsame finanzpolitische Maßnahmen ausarbeiten. Darauf einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend nach stundenlangem Ringen in ihrer Videoschalte, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen erfuhr.

Italien hatte die zuvor ausgehandelte Gipfelerklärung zuvor abgelehnt. Ministerpräsident Giuseppe Conte forderte „wirklich innovative und angemessene Finanzinstrumente“, und das zwar binnen zehn Tagen.

Das Gipfeltreffen fand ausschließlich im Internet statt. Foto: AFP/Ian Langsdon