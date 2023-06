Italien-Korrespondent Dominik Straub beleuchtet im Podcast die weniger bekannten Seiten des Übervaters der italienischen Politik.

Podcast Wortwechsel

Italien: „Berlusconi war ein gutmütiger Populist“

Michael MERTEN Italien-Korrespondent Dominik Straub beleuchtet im Podcast die weniger bekannten Seiten des Übervaters der italienischen Politik.

Der Tod des langjährigen früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi ist für Italien eine große Zäsur. „Berlusconi war wirklich der einflussreichste, umstrittenste Politiker seit Mussolini“, sagt Italien-Korrespondent Dominik Straub in der jüngsten Ausgabe des Podcasts „Wortwechsel“.

In Vorbereitung auf den Podcast habe er sein Archiv durchforstet und festgestellt, dass der Name Berlusconi in 1.498 seiner Texte erwähnt worden sei. „Wenn man davon ausgeht, dass jeder meiner Texte im Durchschnitt etwa zwei Buchseiten lang ist, dann wäre das ein Buch von acht- bis neuntausend Seiten.“ Kein anderer Mensch komme in den 20 Jahren, seit der Schweizer Straub in Rom lebt, auf diesen Umfang: „Berlusconi, das hat alles beherrscht.“

Er hat den Italienern eigentlich immer das Gefühl gegeben, ich bin einer von euch.

Im Ausland habe der Patriarch skurril gewirkt, doch in Italien habe man seine empathische Seite geschätzt. Die vor ihm über Jahrzehnte regierenden Christdemokraten hätten die Menschen viel stärker erziehen wollen. „Und dann kam Berlusconi und sagte, schaut mich an! Ich habe die gleichen Fehler wie ihr, ich zahle nicht gern Steuern, ich habe Ärger mit der Bürokratie, mit der Justiz auch mal“, so Straub. „Und er hat den Italienern eigentlich immer das Gefühl gegeben, ich bin einer von euch, ich vergebe euch alle eure Sünden.“

Was der Tod von Silvio Berlusconi für die Italiener bedeutet Der „Cavaliere“ hat die Politik und die Gesellschaft Italiens geprägt und verändert wie kein anderer Politiker der Nachkriegszeit.

Zwar sei der Verstorbene zweifelsfrei ein Populist gewesen, doch man müsse festhalten: „Berlusconi war ein gutmütiger Populist.“ Straub geht davon aus, dass die von ihm gegründete Partei den Tod ihres Patrone nicht überleben wird. „Die große Frage ist ja jetzt, was passiert mit Forza Italia“, analysiert der Journalist. Da gebe es zwei Möglichkeiten: Entweder, die Abgeordneten wechseln zu den beiden anderen Parteien aus dem rechten Lager über. „Oder, dass sie sich aufraffen, das zu gründen, was es jetzt in Italien seit 30 Jahren nicht mehr gibt, nämlich eine normale, moderate, bürgerliche Mitte-Partei.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.