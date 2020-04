Italien beginnt mit Antikörpertests

Mehrere italienische Regionen beginnen auf eigene Faust die Bevölkerung auf Antikörper gegen das Corona-Virus zu untersuchen. Die Regierung in Rom würde lieber koordiniert vorgehen.

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom)

Italiens Vorkämpfer für die geplanten flächendeckenden Antikörpertests ist Luca Zaia, Präsident der von der Corona-Epidemie stark betroffenen Region Venetien.

Der "Doge" in Venedig hatte schon in der vergangenen Woche bekanntgegeben, dass die Regionalregierung 732.000 Schnelltests in China beschafft habe; die ersten 100.000 Personen sollen in dieser Woche auf Antikörper getestet werden.

Dramatische Folgen

"Das Ziel besteht darin, den von der Krankheit geheilten Personen eine Art Immunitäts-Bescheinigung zu geben, damit sie wieder arbeiten können", erklärte Zaia ...