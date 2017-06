(tom/AFP) - Weil sie während des Fastenmonats Ramadan Shorts trug, hat ein Mann in einem Istanbuler Stadtbus eine 21-jährige Studentin ins Gesicht geschlagen. Das zeigt das Überwachungsvideo aus dem Bus. Der Vorfall ereignete sich bereits am 14. Juni. Wie die "Hürriyet Daily News" berichtet, soll der Mann zuvor gesagt haben "Schämst du dich nicht, dich während des Ramadan so anzuziehen?"

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mann, der hinter der Studentin sitzt, aufsteht und sie im Vorbeigehen schlägt. Sie wehrt sich, der Mann schubst sie herum und flieht an der Haltestelle aus dem Bus. Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, wurde er kurz darauf festgenommen, dann aber wieder freigelassen. Er habe zu Protokoll gegeben, "provoziert" worden zu sein.



Erst nach dem heftigen Protest diverser Frauenverbände auf Twitter wurde er erneut festgenommen. Wie sich später herausstellte, wurde der Mann auch wegen diverser anderer Vergehen gesucht.

Die Studentin sagte "Hürriyet", der Mann habe die ganze Fahrt über auf sie eingeredet, dass sie sich schämen solle, sich so anzuziehen. Sie habe ihre Kopfhörer aufgesetzt und ihn ignoriert, bis er sie schließlich geschlagen habe.

Kritiker werfen dem islamisch-konservativen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, die Freiheiten der säkularen Bevölkerungsschichten einzuschränken und ihnen seinen eigenen Lebensstil aufzuzwingen.