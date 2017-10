(dpa) - Gut fünfeinhalb Jahre nach der islamistischen Mordserie von Toulouse beginnt am Montagmorgen der Prozess gegen den Bruder des Attentäters. Dem 35-jährigen Abdelkader Merah wird Beihilfe zu Morden und Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Sein Bruder Mohamed Merah hatte über mehrere Tage im März 2012 insgesamt sieben Menschen in Toulouse und dem nahegelegenen Montauban ermordet. Seine Opfer waren drei Soldaten sowie ein Lehrer und drei Kinder einer jüdischen Schule.

Der Attentäter starb im Kugelhagel, als die Polizei die Wohnung stürmte, in der er sich verschanzt hatte. Zuvor hatte er selbst behauptet, dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahezustehen.

Abdelkader Merah wird vorgeworfen, seinem Bruder wissentlich bei der Vorbereitung der Taten geholfen zu haben. Er hatte ausgesagt, dass er nichts von den Terrorplänen seines Bruders gewusst habe. Neben Merah sitzt ein weiterer Mann auf der Anklagebank, der Merah eine Maschinenpistole beschafft haben soll. Für den Prozess vor einem speziellen Schwurgericht, das nur aus Berufsrichtern besteht, sind 24 Verhandlungstage angesetzt.