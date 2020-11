Islamisten-Terror erreicht das „weiche Ziel“ Wien

Österreich war in Zeiten des islamistischen Terrors bislang eine Insel der Seligen. LW-Korrespondent Andreas Schwarz ordnet die aktuelle Situation ein.

Von Andreas Schwarz (Wien)



Es war der Abend vor dem zweiten Lockdown. Hunderte vorwiegend junge Menschen wollten noch einmal feiern, essen, lachen, ehe die nächtliche Ausgangssperre inkraft trat – das sogenannte „Bermuda-Dreieck“, eine beliebte Lokalmeile in der Wiener Innenstadt, war bei frühlingshaften Temperaturen gut besucht.

Und dann geschah das Grauen: Mindestens ein islamistischer Täter in Kampf-Montur mit langläufiger Waffe schoss in der Seitenstettengasse, in der sich auch die jüdische Synagoge befindet, auf Menschen und in Lokale ...