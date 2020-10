Islamismus in Frankreich: Verlorene Banlieues

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will gegen den islamistischen Separatismus vorgehen. Doch ihm fehlt ein Konzept zur besseren Integration der Muslime.

Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris)



Das Video dauerte nur ein paar Sekunden, doch die Aufregung darüber hielt wochenlang an. „Der Koran ist eine Religion des Hasses. Der Islam ist Scheiße. Ich sage, was ich denke“, posaunte die 16-jährige Mila im Januar in ihre Handy-Kamera und stellte die Sequenz auf Instagram. Es folgte eine Welle von Beschimpfungen und Bedrohungen, die das Mädchen zwangen, die Schule zu verlassen und von der Polizei bewacht zu werden.

Mila hatte den Islam beleidigt ...