Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat angeblich die erste Audiobotschaft ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi seit September 2017 veröffentlicht. Ihre Echtheit wird angezweifelt.

IS veröffentlicht angebliche Audiobotschaft von Terrorchef Al-Bagdadi

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat angeblich die erste Audiobotschaft ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi seit September 2017 veröffentlicht. Ihre Echtheit wird angezweifelt.

(dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat angeblich die erste Audiobotschaft ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi nach fast einem Jahr veröffentlicht. In der am Mittwochabend über die IS-Propagandakanäle verbreiteten, knapp 55 Minuten langen Nachricht soll es der Dschihadistenführer sein, der die USA, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate für ihren Kampf gegen die Extremisten attackiert.

Er räumte "Gebietsverluste" in Syrien und dem Irak ein, sagte seinen Anhängern aber, sie sollten sich nicht sorgen, weil der IS auf keinen Ort beschränkt sei. Die Deutsche Presse-Agentur konnte zunächst nicht unabhängig bestätigen, ob es sich bei der Stimme auf der Aufnahme tatsächlich um die Al-Bagdadis handelt.

Wo sich der IS-Chef aufhält, ist unbekannt. Es kursieren immer wieder Gerüchte darüber, dass er getötet oder schwer verletzt ist. Im vergangenen Jahr hatte Russland mitgeteilt, Al-Bagdadi sei möglicherweise bei einem russischen Luftangriff in der Nähe der syrischen Stadt Al-Rakka ums Leben gekommen. Sein Tod wurde jedoch nie bestätigt.

IS-Propaganda: Mann weiter in Haft Vor zwei Monaten wurde ein Mann festgenommen, weil er verdächtigt wird, Propagandamaterial des sogenannten „Islamischen Staat“ (IS) verbreitet zu haben. Er sitzt immer noch in Untersuchungshaft.

Der IS hat den allergrößten Teil seines früheren Herrschaftsgebiets in Syrien und im Irak mittlerweile wieder verloren. IS-Zellen sind aber noch in einigen wenigen Regionen aktiv und greifen auch immer wieder syrische Regierungstruppen an.

Die letzte Audiobotschaft, die dem IS-Anführer zugeschrieben wurde, veröffentlichte die Terrororganisation im September 2017. Die Sprachnachricht vom Mittwoch fällt zusammen mit Opferfest Eid al-Adha, dem höchsten muslimischen Feiertag. Es blieb unklar, von wann die Aufnahme genau stammt, aber sie enthält Anspielungen auf aktuelle Entwicklungen der vergangenen Wochen.