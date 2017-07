(AFP/mth) - Nach Informationen der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) ist der Führer der Terrororganisation "Islamischer Staat", Abu Bakr al-Bagdadi nicht mehr am Leben.

Die Information sei dem SOHR von hochrangigen Führungspersönlichkeiten des IS bestätigt worden, heißt es in einer Mitteilung. Wo und wie Al-Bagdadi getötet worden sei, sei nicht bekannt.

Russischer Luftangriff als Todesursache?

Mitte Juni hatte das russische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, al-Bagdadi sei wahrscheinlich bei einem Luftangriff der russischen Luftwaffe in der Nähe der syrischen Stadt Al-Rakka am 28. Mai getötet worden. Russland konnte die Information jedoch bisher nicht sicher bestätigen.

Al-Bagdadi war zuletzt im vergangenen November öffentlich in Erscheinung getreten, als er seine Kämpfer in einer aufgezeichneten Ansprache zum Widerstand in der irakischen IS-Hochburg Mossul aufforderte. Mossul ist in den vergangenen tagen von irakischen Kräften eingenommen worden.