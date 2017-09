(dpa) - Als „Irma“ über die Karibikinsel Saint-Martin hinwegfegt, hält auch Präfektin Anne Laubiès nichts mehr an ihrem Schreibtisch. Mit zwei Dutzend Mitarbeitern flüchtet sich die Verwaltungschefin des französischen Überseegebiets in einen betonierten Schutzraum. Draußen tobt der Hurrikan. Die Präfektur wird teilweise zerstört, der Strom fällt aus, Dächer werden abgedeckt.

Das Wasser steht mindestens einen Meter hoch in den Straßen, Pflanzenteile, Holz und Müll treiben umher, Hütten versinken in den Fluten. Daniel Gibbs, der Präsident der Territorialrats von Saint-Martin, sagt: „So etwas haben wir in Saint-Martin noch nicht erlebt. Sogar die Wände wackeln.“ Die Nachbarinsel Saint-Barthélemy oder St. Barth ist sonst vor allem als exklusiver Ferienort des Jetsets bekannt. Jetzt liegt das Urlaubsparadies im Auge des Rekord-Sturms.



Ausmaß noch unklar



Das ganze Ausmaß der Zerstörung ist zunächst nicht abzusehen. Experten gehen jedoch von dem Schlimmsten aus. „Irma“ ist ein Hurrikan der höchsten Stufe fünf und einer der schwersten jemals in der Region registrierten Tropenstürme. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde zieht er am Mittwoch über die Kleinen Antillen im Südosten der Karibik hinweg.



In Florida standen die Menschen vor Baumärkten Schlange - gefragt war vor allem Holz zum Zunageln von Fenster und Türen.

AFP

„Bei einer solchen Geschwindigkeit könnten Sie im Grunde nicht mal mehr atmen, wenn Sie im Wind stehen - Sie würden eh wegfliegen“, sagt Tobias Schaaf vom Deutschen Wetterdienst. „Bei solchen Geschwindigkeiten fliegt nicht nur das Dach, sondern das ganze Haus weg. Es ist desaströs.“

Zunächst gibt es allerdings keine Berichte über Todesopfer oder schwere Schäden. Auch in Antigua und Barbuda werden einige Dächer abgedeckt, Bäume und Strommasten fallen um und mehrere Leichtverletzte werden im Krankenhaus behandelt, wie der Radiosender ABS berichtet.



Mit einem blauen Auge ...



„In den Vorhersagen hieß es, Antigua würde verwüstet, unsere Infrastruktur zerstört, Menschen getötet und unsere Wirtschaft vernichtet. Bei Tageslicht betracht zeigt sich ein anderes Bild“, schreibt Premierminister Gaston Browne in einer vom „Antigua Chronicle“ veröffentlichten Stellungnahme. „In Antigua ist niemand getötet worden. Alle haben überlebt. Den Urlaubern in den Hotels geht es gut. Sogar die Tiere haben wir vor dem schweren Sturm geschützt.“

„Irma“ zieht nun weiter Richtung Jungferninseln, Puerto Rico, Dominikanische Republik und Haiti. „Der Tag ist gekommen“, sagt Puerto Ricos Gouverneur Ricardo Rosselló. Die Bewohner der Küstenregionen sollten sich in Sicherheit bringen.



Haiti bedroht



Besonders hart könnte der Hurrikan das bitterarme Haiti treffen. „Das Land ist schlecht auf so einen Sturm vorbereitet. Vor allem an der Nordküste erwarten wir erhebliche Schäden“, sagt Georg Dörken von der Welthungerhilfe, der von der Hauptstadt Port-au-Prince die Hilfsmaßnahmen organisiert. „Wir werden 300 Kubikmeter Lebensmittel sowie Hygiene-Kits und Haushaltsgegenstände in die Region schaffen.“

Im Oktober vergangenen Jahres war Hurrikan „Matthew“ über Haiti hinweggezogen und hatte weite Teile des Südens zerstört. Über 540 Menschen kamen damals ums Leben, Zehntausende verloren ihr Hab und Gut.

„Wir wissen aus der Vergangenheit, dass schon deutlich weniger schwere Stürme auf Kuba, der Dominikanischen Republik und Haiti das Leben und die Existenzen abertausender Menschen zerstört haben“, sagt Claudio Moser von Caritas international. „Wir bereiten uns deshalb angesichts der Vorhersagen auf das Schlimmste vor.“