Iranisches Marine-Schiff nach Brand im Golf gesunken

Teddy JAANS Alle Maßnahmen zur Rettung des Schiffes scheiterten.

(dpa/TJ) - Ein Schiff der iranischen Marine ist nach einem Brandvorfall im Persischen Golf gesunken. Das gab die iranische Marine am Mittwoch laut Nachrichtenagentur Isna bekannt. Alle Maßnahmen, um das Schiff „Kharg“ zu retten, seien in den vergangenen 20 Stunden gescheitert. Die genaue Ursache wird nach Angaben von Isna noch untersucht.

Der Brand soll gegen 2.30 Uhr in der Nacht ausgebrochen sein, jedoch ohne Erfolg. Die „Kharg“ diente zur Versorgung anderer Schiffe und ging in den Morgenstunden in der Nähe der Hafenstadt Dschask, rund 1.300 Kilometer südöstlich von Teheran unter.

Sie war eines der größten Marine-Schiffe des Landes und seit über 40 Jahren im Einsatz.



