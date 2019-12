Iran: Das kleinere Übel

Die renommierte Iran-Expertin Charlotte Wiedemann erklärt im Interview, warum die Mullahs trotz Protesten die Zügel der Macht fest in der Hand halten.

Die renommierte Iran-Expertin Charlotte Wiedemann erklärt im Interview, warum die Mullahs trotz Protesten die Zügel der Macht fest in der Hand halten.

Interview von LW-Korrespondent Michael Wrase (Limassol)

Zwei Wochen lang wurden die Schlagzeilen im Iran von den blutigsten Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei beherrscht, die der Mullah-Staat seit Jahren erlebt hat. Im „Wort“-Interview spricht Charlotte Wiedemann über Ursachen und politische Perspektiven.

Charlotte Wiedemann, Sie waren zuletzt im Oktober im Iran. Wie ist die Lage in dem Land gut zwei Wochen nach der blutigen Niederschlagung der Proteste?

In Teilen der Gesellschaft ist wieder eine gewisse Normalität eingekehrt ist, vor allem in jenen Teilen, die sich als Mittel- oder Oberklasse betrachten und nicht aktiv an diesem Aufstand oder Unruhen beteiligt waren ...