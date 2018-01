(dpa) - Die irakische Haupstadt erwachte am Montagmorgen erneut in einem Blutbad. Bei einem Doppelanschlag im Zentrum von Bagdad haben zwei Selbstmordattentäter mindestens 27 Menschen mit in den Tod gerissen. Laut den irakischen Gesundheitsbehörden kann die Zahl der Todesopfer jedoch noch steigen, da einige der bis jetzt aufgezählten 80 Verletzen sich in kritischem Zustand befinden.

Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte, die Selbstmordattentäter hätten sich am frühen Morgen auf dem Platz der Luftfahrt in die Luft gesprengt. Dafür hätten sie Sprengstoffwesten benutzt. Augenzeugen berichteten, die Bomben seien in der Nähe einer Gruppe von Bauarbeitern gezündet worden.

Zunächst hat noch niemand die Verantwortung für den Doppelanschlag auf sich genommen. Alles deutet aber auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hin, die sich bereits in der Vergangenheit vielfach zu Attentaten im Irak bekannt gab.