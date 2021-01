Irak: 21 Tote und 50 Verletzte bei Doppelanschlag in Bagdad

Wie ein Diekircher Ingenieur die alte Bagdadbahn baute und ein Massaker miterlebte

Wo heute an der türkisch-syrischen Grenze gekämpft wird, fuhr vor einem Jahrhundert die alte Bagdadbahn. Was kaum mehr bekannt ist: Ein Luxemburger Ingenieur war am Bau beteiligt - und wurde Zeuge eines schrecklichen Völkermordes...