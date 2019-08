Internationaler Großeinsatz: Sprengstoff-Plattform "xplosives.net" stillgelegt

Foto: Swen Pförtner/dpa

Unter der Führung und Koordination der Polizeidirektion Göttingen wurden am Vormittag umfangreiche Polizeimaßnahmen in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien durchgeführt. Hintergrund ist ein Cybercrime-Ermittlungsverfahren wegen Straftaten im Bereich des Kriegswaffenkontrollgesetzes, des Waffengesetzes, des Sprengstoffgesetzes und des Betäubungsmittelgesetzes.