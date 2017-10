(T. L.) Le responsable de la sécurité de l'aéroport d'Heathrow a dû se faire remonter les bretelles mais cela n'a rien à voir avec l'élégance...

Le Sunday Mirror a raconté dans sa dernière édition comment un inconnu lui avait téléphoné, en possession d'une clé USB de 2,5 GB. L'homme a dit l'avoir trouvé dans une rue de Londres avant de la mettre dans un ordinateur dans une bibliothèque.

Sur la clé se trouvaient la route exacte qu'emprunte la Reine pour se rendre à l'aéroport londonien et les mesures de sécurité qui doivent la mettre à l'abri des menaces. Un fichier contenait toutes les identités des policiers qui ont accès aux zones restreintes, le plan complet de la tournée des patrouilles contre les attentats-suicides et les attaques terroristes ou encore la localisation de toutes les caméras du système de surveillance et des réseaux souterrains reliés à Heathrow, les routes pour les ministres britanniques et les dignitaires étrangers en visite.

Soient au total 76 fichiers (des documents, des cartes et des vidéos), même pas protégés par un mot de passe ni cryptés.

Les responsables de l'aéroport ont assuré avoir ouvert une enquête interne et pris des mesures complémentaires pour éviter que cela puisse se reproduire.