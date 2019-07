In Indonesien sollen mehrere Müll-Container aus Industriestaaten an diese zurückgeschickt werden, nachdem die Behörden darin giftige Stoffe entdeckt haben.

Indonesien schickt Plastikmüll an Industriestaaten zurück

In Indonesien sollen mehrere Müll-Container aus Industriestaaten an diese zurückgeschickt werden, nachdem die Behörden darin giftige Stoffe entdeckt haben.

(dpa/SC) - Indonesien will Plastikmüll an mehrere Industrieländer zurückschicken.

Philippinen schicken Müll nach Kanada zurück Was macht Abfall aus Kanada auf den Philippinen? Die Leute dort wehren sich dagegen, dass ihr Land zur internationalen Müllhalde wird. Jetzt schickt die Regierung den Dreck zurück. Ottawa hat inzwischen reagiert.

Nach Angaben der Zollbehörde warten auf der Insel Batam südlich von Singapur warteten derzeit 49 Container auf eine Rücksendung in die USA, nach Australien, Frankreich und Deutschland sowie in die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong, sagte Deni Sujantoro, ein Sprecher der Zollbehörde, am Mittwoch.

In dem Abfall aus Restmüll und Plastik hätten sich unter anderem giftige Stoffe befunden, hieß es zur Begründung. Dies verstoße gegen die Importbestimmungen Indonesiens.

Indonesische Beamten durchsuchen einen der 49 Müllcontainer. Foto: AFP

Erst im Juni hatte die Regierung 5 Container mit Müll zurück in die USA geschickt, nachdem unerlaubte Materialien darin gefunden worden waren.

Das indonesische Umwelt- und Forstministerium hatte die Wiedereinfuhr angeordnet, nachdem in den Müllbergen anstatt der angekündigten Papierfetzen große Mengen Windeln, Plastik-Teile, Holz, Stoff und eine "signifikante" Anzahl an Schuhen gefunden worden waren. Das Ministerium hatte damals angekündigt, 65 weitere Container untersuchen zu lassen.



Indonesische Beamten durchsuchen einen der 49 Müllcontainer. Foto: AFP

Seit China Anfang 2018 die Importe von Kunststoffabfällen zum Recycling stark eingeschränkt hat, landet viel Plastikmüll in anderen asiatischen Ländern wie Indonesien oder Malaysia.

Umweltschützer in Indonesien dringen auf strengere Einfuhrregeln für Plastikabfall, der der Umwelt Schaden zufügt. Im Jahr 2018 hatte der südostasiatische Inselstaat nach Angaben des Handelsministeriums 320.400 Tonnen Kunststoffabfälle eingeführt, im Vergleich zu 128.800 Tonnen im Vorjahr - eine Steigerung um fast 150 Prozent.