Der Bischof der Diözese Jalandhar im nordindischen Punjab legte am Samstag sein Amt nieder, bestreitet aber, dass er eine Nonne mehrmals vergewaltigt haben soll.

Indischer Bischof tritt nach Missbrauchsvorwurf zurück

Der Bischof der Diözese Jalandhar im nordindischen Punjab legte am Samstag sein Amt nieder, bestreitet aber, dass er eine Nonne mehrmals vergewaltigt haben soll.

(dpa) - Einem katholischen Bischof in Indien wird vorgeworfen, eine Nonne vergewaltigt zu haben. Der Bischof der Diözese Jalandhar im nordindischen Punjab legte am Samstag sein Amt nieder, bestreitet aber die Tat.

Auf die Opfer hören Die Kirche darf kein Ort sein für Kinderschänder und für ein Machtgeflecht, das die Täter vor Entdeckung und Strafe bewahrt.

Die 44 Jahre alte Frau wirft dem Bischof vor, sie ab 2014 zwei Jahre lang immer wieder missbraucht zu haben. Dies geht aus einem Polizeibericht aus dem südindischen Bundesstaat Kerala hervor. Die Nonne stammt aus der Region. Der Beschuldigte wies in einem Brief die Vorwürfe zurück und erklärte, das Opfer wolle eine Affäre mit einem anderen Mann vertuschen. Er warte nun auf das Ergebnis der Untersuchungen, fügte er hinzu.

Missbrauch: Eine Lawine losgetreten Vor wenigen Wochen löste eine öffentliche Studie über kirchlichen Missbrauch in Pennsylvania Entsetzen aus. Jetzt werden neue Zahlen auch für Deutschland bekannt. Für viele Katholiken ein Schock.

Nonnen und Frauenrechtsaktivistinnen forderten seine Festnahme. Am Montag soll der Bischof von der Polizei vernommen werden. Indische Medien berichteten, der Vatikan sei über den Fall informiert worden. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Missbrauchsskandale auch die Kirche in Indien erschüttert.

Nur etwa 2,3 Prozent der 1,3 Milliarden Inder sind Christen. Mehr als 70 Prozent von ihnen sind Katholiken.