Indigene protestieren gegen Verlust ihrer Ländereien in Brasilien

Zahlreiche Frauen zogen in traditioneller Tracht durch das Regierungsviertel von Brasília. Präsident Bolsonaro will den Regenwald weiter roden lassen.

(dpa) - Zahlreiche indigene Frauen haben in der brasilianischen Hauptstadt gegen die Umweltpolitik des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro und den Verlust ihrer traditionellen Siedlungsgebiete protestiert. „Bolsonaro hat angekündigt, keinen Zentimeter mehr an Schutzgebieten auszuweisen. Damit hat er den indigenen Völkern den Krieg erklärt“, sagte Sonia Guajajara vom indigenen Dachverband APIB am Dienstag im Parlament in Brasília. Zuvor waren zahlreiche Frauen in traditioneller Tracht durch das Regierungsviertel gezogen.

Bolsonaro will vor allem das Amazonasgebiet stärker wirtschaftlich nutzen und weitere Rodungen zulassen. Wegen der herausragenden Bedeutung des Regenwalds für den globalen Klimaschutz war die brasilianische Regierung dafür zuletzt in die Kritik geraten. Bundesumweltministerin Svenja Schulze kündigte an, Klimaschutz-Fördermittel ihres Hauses zunächst auf Eis zu legen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hingegen will trotz der zunehmenden Abholzung vorerst an dem von seinem Ministerium mitfinanzierten Amazonasfonds festhalten.