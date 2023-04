Nach Schätzungen des UN-Bevölkerungsfonds UNFPA werden Mitte des Jahres in Indien knapp drei Millionen mehr Menschen leben als in China.

Bevölkerungswachstum

Indien wird China als bevölkerungsreichstes Land ablösen

Nach Schätzungen des UN-Bevölkerungsfonds UNFPA werden Mitte des Jahres in Indien knapp drei Millionen mehr Menschen leben als in China.

(dpa) - Indien wird China demnächst als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablösen. Nach Schätzungen des UN-Bevölkerungsfonds UNFPA werden Mitte des Jahres in Indien knapp drei Millionen mehr Menschen leben als in China, wie aus Daten des am Mittwoch veröffentlichten Weltbevölkerungsberichts der Organisation hervorgeht. Demnach hat Indien dann 1,4286 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner und China 1,4257 Milliarden. Die gesamte Weltbevölkerung beläuft sich dann demnach auf 8,045 Milliarden Menschen.

Datum ungewiss

Luxemburgs Bevölkerung um 25 Prozent gewachsen Das Bevölkerungswachstum bleibt exponentiell, 131.588 Menschen sind seit 2011 hinzugekommen. Das macht Luxemburg zum Spitzenreiter in der EU.

Von der UN hieß es, dass die Bestimmung des genauen Datums, wann Indien China überholt, angesichts der Datenlage nicht möglich sei. In Indien beispielsweise fand die jüngste Volkszählung im Jahr 2011 statt. Eigentlich sollte im Jahr 2021 eine neue Zählung folgen, die aber verschoben wurde.

Das Bevölkerungswachstum in beiden Ländern hat zuletzt abgenommen. Chinas Bevölkerung schrumpfte im vergangenen Jahr erstmals seit sechs Jahrzehnten. Indiens Bevölkerung dürfte vorerst weiterwachsen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.