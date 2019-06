Indien leidet unter der schlimmsten Hitzewelle seit Menschengedenken

Rekordtemperaturen von 48 Grad in der indischen Hauptstadt New Delhi machen das Leben der gut 21 Millionen Bewohner zur Qual.

Rekordtemperaturen von 48 Grad in der indischen Hauptstadt New Delhi machen das Leben der gut 21 Millionen Bewohner zur Qual.

Von LW-Korrespondentin Agnes Tandler (New Delhi)

Nichts wie weg! Wer kann, flieht daher in die Bergstädte im Himalaya – etwa nach Shimla oder Manali, wo es in diesen Tagen zu kilometerlangen Verkehrsstaus kam, weil Tausende gut betuchte Inder aus Delhi und anderen Städten in Nordindien auf dem Weg in kühlere Gefilde waren. „Hier ist das Wetter angenehm, im Gegensatz zu der sengenden Hitze in der Ebene“, sagt der Shimla-Tourist Isha Bhatnagar aus der Stadt Chandigarh der „Hindustan Times“.



„Dies ist die schlimmste Hitzewelle, die wir je hatten“ ...