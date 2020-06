Indien kehrt zur Normalität zurück

Indiens Corona-Zahlen steigen rasant, während die Schutzmaßnahmen zurückgefahren werden.

Von LW-Korrespondentin Agnes Tandler (Dubai)

„Wir können nur hoffen, dass andere nicht so leiden müssen wie wir“, sagt Vikas Jain im indischen New Delhi. Fünf Krankenhäuser hatten seinen an Covid-19 erkrankten Bruder abgelehnt, weil keine Betten frei waren.

Der 47-jährige Narender Jain starb ohne Behandlung, während er auf einen freien Platz wartete, wie die „Times of India“ am Montag berichtet ...