(dpa) - Bei Überschwemmungen im Westen Indiens ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 230 gestiegen. Im besonders stark betroffenen Bundesstaat Gujarat kamen bislang 213 Menschen in der diesjährigen Monsunzeit ums Leben, wie ein Sprecher der örtlichen Katastrophenschutzbehörde am Montag mitteilte.



Am Wochenende waren es noch 142 gewesen. Die Zahl stieg dem Sprecher zufolge so deutlich, weil bei gesunkenem Wasserstand mehr Leichen entdeckt wurden und Helfer abgelegene Gegenden erreicht hatten. Einige Dörfer standen weiter unter Wasser. Etwa 113 000 Menschen mussten in Gujarat ihre Häuser verlassen.

Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Foto: AFP

Im benachbarten Bundesstaat Rajasthan waren es der dortigen Katastrophenschutzbehörde zufolge 18 Tote. Insgesamt starben seit Beginn der Monsunzeit nach offiziellen Zahlen mehr als 650 Menschen landesweit an den Folgen der Unwetter. Betroffen waren elf Bundesstaaten.

Die Monsunzeit dauert in Indien von Juni bis September. Die Regenfälle sind für die Landwirtschaft sehr wichtig, verursachen aber häufig auch Überschwemmungen und Erdrutsche. Jedes Jahr sterben dabei Hunderte Menschen.