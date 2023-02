Das Assad-Regime öffnet zwei weitere Grenzübergänge zur Türkei. Trotzdem wird die Verteilung der Überlebenshilfe für die Erdbebenopfer von den Konfliktparteien in dem Bürgerkriegsland weiterhin massiv erschwert.

Erdbeben in Syrien und der Türkei

In Syrien heißt es: Ergib Dich oder verhungere

Das Assad-Regime öffnet zwei weitere Grenzübergänge zur Türkei. Trotzdem wird die Verteilung der Überlebenshilfe für die Erdbebenopfer von den Konfliktparteien in dem Bürgerkriegsland weiterhin massiv erschwert.

Von Michael Wrase

Acht Tage ließ das Assad-Regime verstreichen, ehe es bereit war, zwei zusätzliche Grenzübergänge zwischen der Türkei und Syrien für Hilfstransporte zu öffnen. Der längst überfälligen Entscheidung war am Montag ein Treffen des syrischen Außenministers Faisal Mekdad mit dem UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths vorausgegangen. Dieser äußerte die Hoffnung, dass in den kommenden Tagen „mehr Hilfe“ in die von der verheerenden Naturkatastrophe betroffenen Gebiete im Nordwesten Syriens „schneller reingehen“ werde.

Bis zum Montag konnte Überlebenshilfe lediglich über den Grenzübergang von Bab al-Hawa (deutsch: Tor der Winde) nach Syrien geliefert werden. Der Checkpoint wird von der islamistischen Rebellenorganisation „Hayat Tahrir al-Sham“ (Komitee zur Befreiung der Levante) kontrolliert. Diese mache jedoch „Probleme mit der Genehmigung“ von Hilfslieferungen durch die von ihr kontrollierten Gebiete, erklärte ein Sprecher der Vereinten Nationen. Die von der Türkei und den USA als Terrororganisation eingestufte Gruppierung soll angeblich Schutzgelder von bis zu 10.000 Dollar für jeden Lastwagen mit Hilfsgütern verlangen.

Schutzgelder für Hilfsgüter

„Das war in der Vergangenheit so und wiederholt sich nun auch nach dem Erdbeben“, berichtet ein Landeskenner, der ungenannt bleiben möchte. Auch andere Bürgerkriegsparteien versuchten, als „Zollgebühren“ verbrämte Schutzgelder einzutreiben, was allerdings nicht immer gelinge. So sei ein aus den kurdisch-kontrollierten Gebieten im Nordosten Syriens kommender Konvoi mit Treibstoff und Lebensmittel an einem Checkpoint pro-türkischer Rebellen zurückgewiesen worden. Eine aus dem Irak kommende Lieferung iranischer Hilfsgüter soll von amerikanischen Truppen aufgehalten worden sein, welche im Osten von Syrien stationiert sind.

Es werden Schutzgelder von bis zu 10.000 Dollar für jeden Lastwagen mit Hilfsgütern verlangt.

Hilfskoordinatoren der Vereinten Nationen erhoffen sich von der jetzt vom Assad-Regime zugesagten Öffnung zweier weiterer Grenzübergänge eine leichte Entspannung der absolut katastrophalen humanitären Lage im Nordwesten Syriens. Wenn alle Opfer geborgen worden sind, könnte dort ihre Zahl von gegenwärtig 3.688 auf über 15.000 ansteigen. Bis zu 5,3 Millionen Menschen sind nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen durch das Erdbeben obdachlos geworden. Von der Naturkatastrophe betroffen seien von den diversen Rebellengruppen und der Regierung kontrollierten Gebiete gleichermaßen.

Neben der Öffnung von zwei zusätzlichen Grenzübergängen hat das Regime in Damaskus auch das grüne Licht für die Lieferung von Hilfstransporten in alle Teile des Landes gegeben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtet, würde die Erlaubnis auch die von der Opposition kontrollierten Territorien umfassen. Die Hilfslieferungen sollten von den Vereinten Nationen, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sowie vom regime-nahen syrisch-arabisch Roten Halbmond koordiniert werden – was sich bereits vor dem Erdbeben als höchst schwierig gestaltete.

Hilfe als Waffe

So weist die langjährige Nahost-Korrespondentin der BBC, Lyce Doucet, in einem aktuellen Bericht zur Lage in den Erdbebengebieten darauf hin, dass „Hilfe in Syrien schon immer als Waffe eingesetzt wurde“. Während ihrer regelmäßigen Berichterstattung aus dem Bürgerkriegsland habe sie aus nächster Nähe miterleben können, wie die gnadenlose Taktik „Ergib Dich oder verhungere“ immer wieder angewandt worden sei: Vor allem von den Truppen des Regimes in Damaskus, die von der Opposition beherrschte Ortschaften im Umkreis von Damaskus und Aleppo oft über Monate von der Außenwelt abgeschnitten hätten, bis sie schließlich völlig ausgehungert kapitulierten.

Bis zu 5,3 Millionen Menschen sind nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen durch das Erdbeben obdachlos geworden.

Eine Fortsetzung dieser menschenverachtenden Taktik ist gegenwärtig nur schwer vorstellbar. Höchst unwahrscheinlich ist allerdings auch, dass die Konfliktparteien „jetzt nur noch den Menschen in den Mittelpunkt stellen“, wie dies nicht nur von dem Syrien-erfahrenen Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrates, Jan Egeland, gefordert wurde.

Tatsächlich ist eine politische Annäherung der Konfliktparteien – und damit eine leichtere Verteilung der internationalen Nothilfe – auch nach dem entsetzlichen Erdbeben nicht in Sicht. Erklärtes Ziel des Assad-Regimes bleibt die vollständige Kontrolle Syriens, das gegenwärtig zu etwa zwei Dritteln von der Armee kontrolliert wird. Auf ihre militärische Schlagkraft setzt Damaskus auch bei der Zurückgewinnung der restlichen Landesteile.

