(dpa) - US-Präsident Donald Trump ist am Sonntag in der saudischen Hauptstadt Riad zu einem Gipfeltreffen mit Führern islamischer Staaten zusammengekommen. Am Nachmittag will Trump dort eine lang erwartete Grundsatzrede über den Islam halten. Nach vorab vom Weißen Haus verbreiteten Redeauszügen ruft er die islamischen Staaten darin zu einem stärken Kampf gegen den Terrorismus auf. „Das ist eine Schlacht zwischen Gut und Böse“, will Trump demnach erklären.

„Unser Ziel ist eine Koalition von Nationen, die das Ziel teilen, den Extremismus auszumerzen“, heißt es in den Auszügen weiter. Die Staaten des Nahen Ostens könnten aber nicht auf die USA warten, „um den Feind zu zerschlagen“. Das Übel könne nur überwunden werden, wenn die „Kräfte des Guten vereinigt und stark sind - und wenn jeder in diesem Raum seien fairen Teil dazu beiträgt und seinen Teil der Last trägt.“

Es gehe nicht um eine Schlacht zwischen verschiedenen Religionen oder Zivilisationen. „Das ist eine Schlacht zwischen barbarischen Kriminellen, die das menschliche Leben auslöschen wollen, und anständigen Menschen aller Religionen, die es beschützen wollen.“ Saudi-Arabien zufolge nehmen an dem Gipfeltreffen Vertreter von mehr als 50 islamischen Staaten teil.