In Rohingya-Lagern droht Katastrophe

In Bangladesch im größten Flüchtlingslager der Welt erschweren Falschmeldungen den Kampf gegen das Corona-Virus.

Von LW-Korrespondent Philipp Hedemann (Berlin)

Lange galt es als tickende Zeitbombe – jetzt brennt die Lunte. In Kutupalong, dem größten und extrem dicht besiedelten Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch, haben sich mindestens 14 Menschen – darunter ein Mitarbeiter einer internationalen Hilfsorganisation – mit dem Corona-Virus infiziert. Die tödliche Lungenkrankheit könnte in der provisorischen Großstadt aus Bambushütten und Plastikplanen zur Katastrophe in der Katastrophe führen.

„Die Nachricht, dass die ersten Menschen im Lager Corona haben, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet ...