Paläontologie

In Portugal entdecktes Dino-Skelett könnte das größte Europas sein

Die in Zentralportugal gefundenen Knochen, die aus der Jurazeit vor etwa 150 Millionen Jahren stammen, enthalten eine etwa drei Meter lange Rippe.

(AFP) - Anfang August entdeckten portugiesische und spanische Paläontologen im Garten eines Hauses in Zentralportugal die versteinerten Knochen eines Dinosauriers. Dies könnte der größte Sauropode sein, der jemals in Europa entdeckt wurde.

„Es handelt sich um eines der größten Exemplare, die in Europa, wenn nicht sogar weltweit, bekannt sind“, so die Paläontologin Elisabete Malafaia vom Institut Dom Luiz der wissenschaftlichen Fakultät der Universität Lissabon am Montag gegenüber AFP.

Eine drei Meter lange Rippe

Unter den gesammelten Wirbeln und Rippen, die auf die Jurazeit vor etwa 150 Millionen Jahren zurückgehen, fanden die Forscher Spuren einer etwa drei Meter langen Rippe, wie sie ausführte. Der größte Teil des Skeletts wurde in der Position gefunden, wie sie auch im lebenden Dinosaurier angeordnet waren.

Die ersten Fossilien dieser Gruppe wurden bereits 2017 entdeckt, als ein Bewohner der Region Pombal die Erde mit einem Bagger ausgrub, um einen Anbau auf seinem Grundstück zu errichten.

Anfang August grub ein Forscherteam die Dinosaurierreste aus, um die Fossilien eingehend zu untersuchen. In den kommenden Monaten können weitere Ausgrabungen am Fundort und in der Umgebung durchgeführt werden.

Zwölf Meter hoch, 25 Meter lang

Sauropoden waren vierbeinige, pflanzenfressende Dinosaurier, die an ihren langen Hälsen und Schwänzen zu erkennen waren, die bis zu zwölf Meter hoch beziehungsweise 25 Meter lang wurden. Sie gehören zu den größten Tieren, die jemals auf der Erde gelebt haben.

Die in der Nähe von Pombal gefundenen Fossilien gehören vermutlich zu einem Tier aus der Familie der Brachiosaurier, das während des Oberjuras lebte.

