(dpa) - Es ist ein stundenlanges Martyrium, das eine Mitarbeiterin eines Jugendamts in Oberbayern durchlebt. Ein 28-Jähriger steht am Montagmorgen in ihrem Büro in Pfaffenhofen an der Ilm, bedroht sie mit einem Messer und nimmt sie als Geisel. Die Frau schreit laut um Hilfe. Das Motiv des Täters: Ein Sorgerechtsstreit um seine anderthalb Jahre alte Tochter, die aktuell in einer Pflegefamilie lebt. Für die 31-jährige Geisel und die Polizei beginnt gegen 8.30 Uhr ein Nervenkrieg.

Das Jugendamt liegt mitten in der Kreisstadt mit ihren rund 25 000 Einwohnern - Blumenläden, Bäckereien und Modehäuser stehen rechts und links daneben. Die eigentlich belebte Straße rund um den Tatort ist an diesem Morgen weiträumig abgesperrt. Einige der Geschäfte ganz in der Nähe schließen.

Passanten bleiben immer wieder vor den rot-weißen Absperrbändern der Polizei stehen, fragen, was los ist - einige machen Fotos. Die Beamten hatten via Twitter gebeten, keine Aufnahmen vom Ort des Geschehens ins Internet zu stellen. Solche Bilder im Netz könnten dem Täter helfen.

Wenige Meter von der Geiselnahme entfernt, in den Seitenstraßen, ist es ein gewöhnlicher Montag - von dem Drama im dritten Stock des Jugendamts ist nichts zu spüren, von der Polizei nichts zu sehen. Unscheinbar wirkt das grünliche Gebäude, in dem die Sachbearbeiterin festgehalten wird.

Mehr als 330 Beamte

Ein schwarzer Polizeikombi steht vor dem Haus. Zwei Kameras auf dem Dach des Fahrzeugs zeigen auf das Gebäude, das in unmittelbarer Nähe des Landratsamts liegt. Vermummte Einheiten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) tauchen immer wieder zwischen den vielen Streifenwagen auf und verschwinden wieder. Mehr als 330 Beamte sind nach Angaben der Polizei am Einsatz beteiligt. Während vor der Tür eine fast schon bedrückende Ruhe herrscht, liegen im dritten Stock die Nerven des Geiselnehmers und seines Opfers wohl blank.

Eine Verhandlungsgruppe nimmt Kontakt zu dem in Kasachstan geborenen Deutschen auf, will sein Vertrauen gewinnen, die Situation in dem Raum entspannen. Der Mann, der kein Fremder für die Polizei ist, fordert eine scharfe Schusswaffe, Wasser und eine Notfall-Toilette. Seine Hauptforderung: Seine kleine Tochter soll in die Obhut der Mutter zurück. Straffe Forderungen, wie Einsatzleiter Herbert Wenzl sagt: Aber die Situation vor Ort sei zu keinem Zeitpunkt lebensgefährlich für die Geisel gewesen. „Die Gespräche mit der Verhandlungsgruppe waren konstruktiv.“

Leichte Verletzungen, glücklicher Ausgang

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, verbarrikadiert sich der Mann für rund fünf Stunden mit seinem Opfer - bis die Frau nicht mehr kann und um einen Arzt bittet. Die Beamten nutzen die Gunst der Stunde und überwältigen den Geiselnehmer mit einer Elektroschockpistole, einem sogenannten Taser. Der Mann wird dabei nicht verletzt, trägt lediglich Schürfwunden davon.

Die Geisel dagegen trägt Schnittverletzungen am Hals und einer Hand davon - vermutlich holt sie sich die Verletzungen, als sie fliehen will. Später wird sie in ein Krankenhaus gebracht. „Wir sind froh über den glücklichen Ausgang“, sagt Einsatzleiter Wenzl.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt will nun entweder Haftbefehl oder Unterbringungsbefehl für den 28-Jährigen beantragen. Wegen psychischer Probleme des Tatverdächtigen müsse noch die Schuldfähigkeit geprüft werden.