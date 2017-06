(dpa) - Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben nach Angaben der irakischen Armee die symbolträchtige und Jahrhunderte alte große Moschee in der umkämpften Metropole Mossul gesprengt - offensichtlich kurz vor einer drohenden Erstürmung des Gotteshauses. Das teilte der irakische General Abdul Amir Raschid mit. Seine Soldaten seien am Mittwoch während der Detonation nur 50 Meter weg gewesen.



In der Moschee hatte sich IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi Anfang Juli 2014 bei einer Freitagspredigt erstmals öffentlich gezeigt. Die Moschee hat deshalb eine immense symbolische Bedeutung.

Einige Wochen vor dem Auftritt Al-Bagdadis 2014 in der Moschee hatten Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Mossul überrannt. Dann rief der IS ein „Islamisches Kalifat“ im Irak und im benachbarten Syrien aus und ernannte Al-Bagdadi zum „Kalifen Ibrahim“.

Die internationale Anti-IS-Koalition unter Führung der USA bestätigte die Angaben der irakischen Armee zu der Sprengung. „Das ist ein Verbrechen gegen die Bürger Mossuls und des ganzen Irak“, sagte Major General Joseph Martin.