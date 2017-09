(dpa) - Ein Jahrhundert-Erdbeben der Stärke 8,2 hat Millionen Mexikaner im Schlaf überrascht und mindestens 58 Menschen das Leben gekostet. Dutzende Häuser stürzten ein. Das Beben ereignete sich im Pazifik, 137 Kilometer südwestlich von Tonalá im Bundesstaat Chiapas in 19 Kilometern Meerestiefe. Rund 50 Millionen Menschen spürten die heftigen Erdstöße, auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt.

Zeitweise waren 1,5 Millionen Menschen ohne Strom. „Es handelt sich um ein Beben großen Ausmaßes“, sagte Staatspräsident Enrique Peña Nieto. „Das ist das stärkste seit fast einem Jahrhundert“, betonte er. Für die Pazifikregion wurde eine Tsunamiwarnung ausgegeben, aber die zunächst befürchteten über vier Meter hohen Wellen blieben aus.

Nach Angaben der Behörden starben mindestens 58 Menschen, davon 45 im südlichen Bundesstaat Oaxaca, zehn in Chiapas und drei in Tabasco. Wie Peña Nieto mitteilte, gab es mindestens 200 Verletzte, rund 1800 Soldaten wurden in die Katastrophenregion geschickt. Für ein Beben mit so großer Stärke waren die Folgen fast noch glimpflich.

Das Seismologische Institut des Landes hatte zunächst eine Stärke von 8,4 ermittelt, später wurde diese auf 8,2 gesenkt. Damit wäre dies das womöglich bisher stärkste Erdbeben in der jüngeren Geschichte Mexikos. 1932 gab es ein Erdbeben, dessen Stärke vom Seismologischen Institut auch mit 8,2 angeben wurde, andere Quellen sprechen von 8,1.