In Mexiko werden im Schnitt elf Frauen pro Tag ermordet

Weil Regierung und Polizei meistens wegsehen, wehrt sich eine neue Generation junger Feministinnen - mit Hämmern und Farbe.

Von Klaus Ehringfeld (Mexiko City)

Was macht man in Mexiko, wenn man erlebt, wie die Tochter getötet, die Schulfreundin vergewaltigt oder die Schwester von Drogenkartellen entführt wird? Man geht jedenfalls nicht zur Polizei. Denn sie tut nichts oder macht sogar mit Mördern und Vergewaltigern gemeinsame Sache. Man verzweifelt, so wie die Familie von Ingrid Escamilla, der jungen Frau, die im Februar 2020 in Mexiko-Stadt von ihrem Freund ermordet und zerstückelt wurde und deren Bilder später in der Presse auftauchten. Vermutlich hatten Polizisten die Fotos an die Redaktionen verkauft.

Frauen sind in Mexiko nicht nur Opfer von unfasslichen Gewalttaten, sondern ihnen wird auch im Tod noch die Würde genommen. Dabei ist der „Femizid“, also der geschlechtsbedingte Mord, seit 2007 ein Straftatbestand. Aber kaum in einem anderen Land der Welt ist das Papier geduldiger als in Mexiko, vor allem bei der Strafverfolgung. Gerade mal ein Prozent aller Morde werden aufgeklärt.

Und so kommen die Frauenmörder in der Regel ungeschoren davon. Dabei werden im zweitgrößten Land Lateinamerikas annähernd elf Frauen jeden Tag getötet. „Sie werden stranguliert, verbrannt, geknebelt und erstickt“,sagt Maria de la Luz Estrada, die Sprecherin der Nationalen Beobachtungsstelle für Femizide. 3.752 Frauen wurden vergangenes Jahr laut offiziellen Angaben ermordet, 969 der Taten gelten als Femizide. Das ist nach Brasilien die höchste Zahl in ganz Lateinamerika. Nur in Honduras und El Salvador werden pro Kopf noch mehr Frauen getötet.

Frauenmorde sind leider ein sehr lateinamerikanisches Thema. 14 der 25 Staaten mit den weltweit höchsten Zahlen an diesem Verbrechen befinden sich auf dem amerikanischen Subkontinent. Eine tief verwurzelte Machokultur, eine untätige, unfähige oder unwillige Justiz sowie die gesellschaftlich hohe Gewaltkultur in vielen Staaten sind Ursachen dieser gespenstischen Zahlen. Angesichts dieses Panoramas blieb den Angehörigen der Opfer lange Jahre nichts anderes übrig, als im Ausland nach Hilfe zu suchen und daheim Trauerkundgebungen mit Bildern der Opfer und Kerzen zu organisieren. Ein Zeichen der stillen Ohnmacht.

Frauen setzen sich zu Wehr

Doch inzwischen ist eine neue Generation von kämpferischen Frauen und Feministinnen herangewachsen, die sich mit stillem Protest und gesenktem Kopf nicht mehr abfinden will. „Ni una menos“ - „Nicht eine weniger.“ Das ist das Motto dieser neuen Frauenrechtlerinnen, das sie laut und bisweilen aggressiv vertreten.

So zum Beispiel der „schwarze feministische Block“, junge Frauen zwischen 18 und 30, die alle in irgendeiner Form Opfer männlicher Gewalt wurden. Und alle blieben mit ihrem Leid und ihrem Wunsch nach Gerechtigkeit allein und ungehört. Und jetzt nehmen sie in gewisser Weise die Justiz in die eigene Hand.

Die Frauen des „Bloque negro“ lernen Boxen und bewaffnen sich mit Hämmern. Sie sind radikal und stellen sich potenziellen Peinigern entgegen, sind laut, gewalttätig und destruktiv. Und sie erklären die Männer und die mexikanische Polizei explizit zu ihren Gegnern. „Kein Vergessen, kein Vergeben“ ist ihre Formel.

Es ist keine Gewalt, es ist Selbstverteidigung. Aktivistin

„Es ist keine Gewalt, es ist Selbstverteidigung“, beschreibt eine Aktivistin, die sich „Matancera“ nennt. Sie und ihre Mitstreiterinnen bleiben anonym, ihr wichtiges Kleidungsstück ist eine Sturmhaube, die so fest sitzt, dass die Polizisten sie ihnen bei handgreiflichen Auseinandersetzungen nicht vom Kopf reißen können.

Und so gehen sie zu ihren lauten Protesten auf Plätze und Straßen und singen: „Für das Blut, das Du vergossen hast, wirst Du bezahlen“. Sie besetzten Häuser, die sie zu Rückzugsorten für Frauen und Mädchen ausbauen, die Opfer von Männergewalt wurden oder die aus Angst davor geflohen sind.

Aber vor allem ziehen die schwarzen Frauen los, wenn es wieder einmal Vorwürfe gegen Männer gibt, sie hätten Frauen bedrängt, bedroht oder gegen ihren Willen angefasst oder gar vergewaltigt. Dann kann es passieren, wie an diesem 8. März, dem Internationalen Frauentag, dass sie mit Farbe und Schlagstöcken bewehrt vor den Wohnhäusern der Verdächtigen Stellung beziehen und diese mit Sprüchen wie „Du bist ein Vergewaltiger“ oder „Du wirst bezahlen“ beschallen. Manchmal versuchen sie sogar, das Gebäude zu entern. Schaulustige bestaunen das Spektakel oft genug regungslos, manchmal fahren Autos vorbei und hupen zustimmend. Nur die Polizei erscheint sehr spät, wenn überhaupt.

