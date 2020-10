In Deutschland spitzt sich die Covid-Lage zu

In Deutschland wurden am Freitag mindestens 11.242 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Die Politik mahnt und kontrolliert und scheitert.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

„Rücksicht“, sagt Joachim Herrmann. Der Freitagmittagsverkehr rauscht zwischen ihm und dem Nürnberger Hauptbahnhof durch, dass Bayerns Innenminister sich nicht wirklich gut verständlich machen kann, liegt nicht an seinem Mund-Nasen-Schutz. Den hat er eben abgenommen, obwohl er in einer Menschenansammlung steht. Hinter ihm Polizei – vor ihm Journalisten. Aber man ist ja an der Luft.

Überschwängliches Lob

Allerdings gilt seit Mitternacht in Bayern Maskenpflicht auch „auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen“ ...