Die jüngst aufgedeckten Missbrauchsskandale in Nordrhein-Westfalen fördern Erschütterndes zu Tage. Was einem Opfer in den Fängen eines Pädophilen wiederfährt, schildert Alicia Kozakiewicz. Sie hat die Hölle überlebt.

Von LW-Korrespondent Philipp Hedemann Die Amerikanerin Alicia Kozakiewicz (32) fiel als 13-jähriges Mädchen im Internet auf einen Pädophilen rein. Nachdem der 38 Jahre alte Mann über Monate ihr Vertrauen gewonnen hatte, entführte er Alicia und vergewaltigte und folterte sie vier Tage lang. Seine Verbrechen streamte er live im Internet. Alicia überlebt schwer traumatisiert. Seitdem hat sie den Kampf gegen Kinderpornographie zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Alicia Kozakiewicz, Sie war eines der ersten Kinder der Welt, das im Internet zum Opfer von Pädophilen wurden ...