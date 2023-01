Nach dem Sturm auf das Regierungsviertel weisen erste Vermutungen zu den Drahtziehern nach Florida zu Bolsonaro.

Sturm auf Regierungsviertel

In Brasilien löst sich langsam die Schockstarre

Von Klaus Ehringfeld

Der Morgen danach begann in Brasilia wie immer. Fast jedenfalls. Die U-Bahn fuhr, die Straßen waren verstopft in der Hauptstadt, die Menschen tranken an den Straßenständen ihren „cafezinho“, die Händler öffneten ihre Geschäfte. Nur die Hubschrauber, die über die Stadt kreisten und die Sicherheitskräfte im Regierungsviertel und dem „Platz der Drei Gewalten“, den der Stararchitekt Óscar Niemeyer Ende der 1950er-Jahre entwarf, zeugten von den Vorkommnissen einen Tag zuvor. Und die 1.200 Randalierer und Vandalen, die von der Polizei vorläufig festgenommen wurden, erzählen ein wenig die Geschichte dieses historischen Tages in Brasília.



Unterdessen war die Politik mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Präsident Lula da Silva hielt am Montagvormittag seine erste Kabinettssitzung ab, der Oberste Gerichtshof ordnete die Auflösung aller Zeltstädte der Bolsonaro-Anhänger an. Der Gouverneur des Bundesdistrikts Ibaneis Rocha wurde von seinem Amt suspendiert. Und so begann sich allmählich die Schockstarre zu lösen, die dieser Angriff auf die demokratischen Institutionen in dem wichtigsten Land Lateinamerikas am Sonntag ausgelöst hatte.

Auch die ersten Vermutungen über die Hintergründe wurden angestellt. Vor allem warfen Medien und Analysten die Frage auf, wie sehr der frühere Präsident Jair Bolsonaro in die Organisation des Coups vom Sonntag verstrickt ist. Hat er aus Florida, wo er ein Exil gefunden hat, die Fäden heimlich gezogen? Wie sehr sind die Polizeieinheiten loyal zu Bolsonaro? Vor allem die Militärpolizei und die Sicherheitskräfte der Hauptstadt fielen am Sonntag durch Untätigkeit und manche gar durch Unterstützung der Angreifer auf.

Andere filmten und applaudierten, als Tausende Vandalen auf die Sitze von Parlament, Regierung und Oberstem Gerichtshof losmarschierten. Obwohl seit Tagen bekannt war, dass sie in Brasília gegen die Lula-Regierung protestieren würden, waren nur ein paar hundert Soldaten der nationalen Eingreiftruppe Força Nacional zum Schutz der Gebäude abkommandiert. Nur einige von ihnen setzten Tränengas ein oder versuchten sich dem Ansturm entgegenzustellen.

Eine radikale Minderheit

Was ist mit den Großgrundbesitzern und Großlandwirten, die alle Bolsonaro treu ergeben sind? Sind sie eventuell auch in die Organisation verstrickt? Klar ist, dass die Mehrzahl der Bolsonaro-Wähler friedlich ist, aber es gibt eine radikale und gar nicht so kleine Minderheit, die in ihrer wirren Welt lebt und Lula lieber heute als morgen gestürzt oder im Gefängnis oder auch tot sähe.

Am Sonntag lieferten sich Unterstützer von Ex-Präsident Bolsonaro Straßenkämpfe mit der Polizei. Foto: AFP

Am Sonntagabend hatte Lula einige Zeit gebraucht, um sich von dem Schreck des Angriffs zu erholen. „So etwas hat es in der Geschichte Brasiliens noch nie gegeben“, sagte der linksliberale Präsident, der gerade erst seit einer Woche amtiert. Eine derartige Verachtung der Demokratie und der drei Gewalten Exekutive, Judikative und Legislative sei einmalig. Lula, den der Sturm auf Kongress, Regierungssitz und Obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Brasília auf einer Reise durch den Bundesstaat São Paulo rund eintausend Kilometer entfernt ereilte, nannte die Täter „Vandalen“ und „Faschisten“. Und er versprach, sie mit der Härte des Gesetzes zur Verantwortung zu ziehen.

Am Sonntag erfüllten sich die schlimmsten Befürchtungen der brasilianischen Demokraten, ein Déjà-vu des Sturms auf den US-Kongress am 6. Januar 2021, der Versuch also, einen verfassungsgemäßen und rechtmäßig erreichten Amtswechsel zu verhindern. Jair Bolsonaro, Lulas rechtsradikaler Vorgänger, hatte mit seinem Diskurs des systematischen Angriffs auf das Wahlsystem und die Wahlbehörden die Grundlagen für die Tausenden radikalen Anhänger gelegt, die am Sonntagnachmittag zum Sturm auf die Demokratie ansetzten.

So etwas hat es in der Geschichte Brasiliens noch nie gegeben. Präsident Lula da Silva

Bolsonaro hatte bis zuletzt zu Protesten gegen das Wahlergebnis aufgerufen. Daher warf Lula seinem Vorgänger am Sonntag auch direkt vor, zu der „Invasion der drei Gewalten“ angestachelt zu haben. Bolsonaro hatte in dem erbitterten Wahlkampf immer wieder mit einem Vergleich mit dem Kapitol-Sturm in den Vereinigten Staaten kokettiert und behauptet, das brasilianische Volk werde sich „die Wahl nicht stehlen lassen“.

Der Sturm auf die Institutionen der Demokratie wird noch lange nachwirken und mindestens die kommenden Monate das Land und seine 215 Millionen Einwohner in Atem halten. Und es zeigt sich jetzt, dass der hart erkämpfte und äußerst knappe Wahlsieg Lulas vor gut zwei Monaten wohl die leichtere Aufgabe war, verglichen mit dem, was dem Präsidenten in den kommenden vier Jahren als Staatschef erwarten wird.

Demokratie in Gefahr

Die größte Demokratie Lateinamerikas ist ernsthaft in Gefahr. Der 77-jährige Lula und seine Regierung brauchen jetzt die Unterstützung aller Demokratien der Region und die anderer großer Staaten, um die Unsicherheit der kommenden Wochen zu überstehen. Die Aggressoren vom Sonntag sind zwar nur die kleine, verblendete Minderheit der Bolsonaro-Adepten, die in ihrer eigenen Welt leben und Gewalt als ein legitimes Mittel erachten. Aber dennoch hat vor gut zwei Monaten fast die Hälfte der Brasilianerinnen und Brasilianer Bolsonaro gewählt. Das südamerikanische Riesenland ist tief zerrissen.

Der Demokratieverächter Bolsonaro hatte die Abstimmung gegen den zweimaligen Ex-Präsidenten Lula mit dem knappsten Ergebnis in der Geschichte Brasiliens verloren. Er unterlag seinem Herausforderer mit 49,1 Prozent. Der Unterschied zu Lula betrug gerade einmal zwei Millionen Stimmen. Fast die Hälfte der Brasilianerinnen und Brasilianer steht auf der Seite des Rechtsradikalen, die andere Hälfte hält Lula die Treue.

Klar ist jedenfalls, dass Lula die Streitkräfte, die Militär- und Bundespolizei, die Präsidentengarde und die Polizei des Bundesdistrikts, die für die öffentliche Sicherheit in der Hauptstadt zuständig ist, einer genauen Prüfung unterziehen muss. Noch ist nicht klar, ob oder wie weit sie der neuen Regierung loyal gegenüber sind. Noch am Sonntagabend unterstellte Lula den Sicherheitsapparat des Bundesdistrikts direkt dem Präsidialamt, nachdem Einheiten die Aggressoren von ihrem Camp in das Regierungsviertel eskortiert hatten.

