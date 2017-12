(tom) - Spektakulärer Verkehrsunfall in Berlin: Ein - zum Glück leerer - Reisebus eines deutschen Fernbusunternehmens hat am Montagabend an einer Eisenbahnunterführung im Berliner Stadtteil Spandau sein komplettes Dach verloren. Offensichtlich war der Fahrer unter der Brücke durchgefahren, ohne auf die Höhenbegrenzung zu achten. Im Bus befanden sich keine Passagiere. Auch der Busfahrer kam mit dem Schrecken davon.

#ausGründen

Die Höhenbegrenzung von 3,40 Metern unter der Brücke in der Klärwerkstraße in #Spandau gilt.

Ohne Ausnahmen.

Die Polizei Berlin kommentierte auf Twitter: "Die Höhenbegrenzung von 3,40 Metern unter der Brücke in der Klärwerkstraße in Spandau gilt. Ohne Ausnahmen. "

Laut "Berliner Zeitung" kommt der ironische Unterton nicht von ungefähr. Die Zeitung zitiert den Sprecher der Berliner Feuerwehr: "Da bleibt des Öfteren jemand stecken."