Wegen der verschärften Sicherheitskontrollen am Flughafen von Barcelona, bittet Luxair Reisende, die in der katalanischen Stadt einchecken, wegen der verschärften Sicherheitskontrollen früher am Flughafen zu erscheinen. Verspätungen bei den Kontrollen seien nicht auszuschließen, so Luxair weiter.