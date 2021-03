In Baden-Württemberg steht die Ampel vor der Wahl auf Grün

In Baden-Württemberg wird am Sonntag gewählt. Im einstigen Stammland der CDU droht den Konservativen eine historische Niederlage.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)



Vielleicht schaut man, um zu verstehen, was am Sonntag in Baden-Württemberg gelingen kann - oder drohen, das ist eine Frage der Perspektive - am besten nicht nur nach vorn ...