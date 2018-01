(TJ) - Ein Toter und zwei Verletzte, so lautet die Bilanz einer Schießerei im Zentrum der Stadt Amsterdam am Freitagabend. Dies berichtet die niederländische Polizei am Abend auf ihrem Twitter-Konto.

Laut Bericht von Augenzeugen seien mehrere Schüsse abgegeben worden. Ein Großaufgebot von Polizeikräften war im Einsatz.



Die Tat ereignete sich in der Grote Wittenburgerstraat. Die Hintergründe des Zwischenfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.