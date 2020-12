Impfstart in Deutschland: Noch nicht alles läuft perfekt

Seit Sonntag impft Deutschland gegen Covid-19 - wenn auch nicht ganz so perfekt wie es der Politik recht wäre. Eine 101-Jährige war die erste Kandidatin.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Angeblich ist Jens Spahn sauer gewesen. Ob Edith Kwoizalla das interessiert hat, erfährt die Republik nicht. Aber dass die 101 Jahre alte Dame aus Halberstadt im Harz wohl die Erste gewesen ist, die in Deutschland mit dem in Mainz entwickelten Biontech-Pfizer-Vakzin gegen Covid-19 geimpft worden ist. Am Samstag.

Man kann das einen Frühstart nennen ...