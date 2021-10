Der frühere US-Außenminister Colin Powell starb am Montag am Corona-Virus. Doch das war nicht die Hauptursache.

Nach Corona-Infektion

Immunschwäche war Hauptgrund für Tod von Powell

Der frühere US-Außenminister Colin Powell starb am Montag am Corona-Virus. Doch das war nicht die Hauptursache.

(jwi) - Am Montag starb der frühere US-Außenminister Colin Powell infolge von Komplikationen nach einer Corona-Infektion - trotz vollständiger Covid-Impfung. Doch der wahre Grund an seinem Tod sei laut Medienberichten seine Immunschwäche gewesen: Denn eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle bestätigte am Dienstag dem Nachrichtensender CNN, dass der Politiker an einem Multiplem Myelom litt.

Das Multiple Myelom, auch Kahlersche Krankheit genannt, gehört zu den häufigsten Tumoren von Knochen und Knochenmark. Die Erkrankung ist gekennzeichnet durch eine unkontrollierte Vermehrung von Antikörper-produzierender Zellen, den Plasmazellen.

Powell war unter dem Präsidenten George W. Bush der erste schwarze Außenminister der USA.

Der Krebs habe die Immunantwort des Körpers auf den Corona-Impfstoff beeinträchtigt und die Bekämpfung des Virus bei Powell erschwert, heißt es. Zudem habe der frühere US-Außenminister ebenfalls an der Parkinsonkrankheit gelitten, bestätigte seine Stabschefin.

Das Multiple Myelom ist die häufigste Blutkrebsart in den Vereinigten Staaten und betrifft überproportional häufig schwarze Amerikaner. Sie haben ein fast doppelt so hohes Risiko, an der Krankheit zu erkranken wie weiße Amerikaner. Eine im Juli veröffentlichte Studie zeigte zudem, dass nur 45 Prozent der Patienten mit Multiplem Myelom angemessen auf den Corona-Impfstoff ansprachen, während 22 Prozent teilweise darauf reagierten. Ein Drittel sprach gar nicht auf das Vakzin an.



Der Politiker wurde unter dem Präsidenten George W. Bush der erste schwarze Außenminister der USA. Powell hatte Medienberichten zufolge bereits seit Längerem gesundheitliche Probleme.

