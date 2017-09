(dpa) - Als Reaktion auf einen weltweit verurteilten Atomtest Nordkoreas wollen die USA das kommunistische Land mit einem Öl-Embargo belegen und die Vermögen von Machthaber Kim Jong Un einfrieren. Das sehe ein von den USA verfasster Resolutionsentwurf vor, sagte ein UN-Diplomat am Mittwoch in New York. Zudem solle Nordkorea daran gehindert werden, Textilien zu exportieren. Auch gegen die Anstellung nordkoreanischer Arbeitskräfte im Ausland solle der Bann gelten.

Der Entwurf sei den anderen Mitgliedern des Sicherheitsrats vorgelegt worden. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hatte zuvor mit „größtmöglichen Sanktionen“ gedroht, nachdem Nordkorea am Sonntag nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe getestet hatte. Eine Abstimmung über den Entwurf ist derzeit für Montag geplant, der Termin kann sich allerdings noch verschieben. Von den anderen Sicherheitsratsmitgliedern gab es zunächst keinen Kommentar zum Entwurf.

Nordkorea hatte für den Fall neuer Sanktionen mit Gegenmaßnahmen gedroht. Erst Anfang August hatte der Sicherheitsrat die bislang schärfsten Sanktionen gegen das kommunistisch regierte Land verhängt, unter anderem Ausfuhrverbote auf Kohle, Eisen, Eisenerz, Blei, Bleierz sowie Fisch und Meeresfrüchte.