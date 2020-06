Im Schatten des Regimes: Venezuelas Oppositionsführer steckt in der Sackgasse

Die Anti-Maduro-Koalition in Venezuela rund um Juan Guaidó muss sich neu aufstellen.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Mexiko-City)

Am Wochenende hat man Juan Guaidó mal wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Der selbst ernannte Präsident Venezuelas mischte sich in Caracas unter die Autofahrer, die in langen Schlangen vor einer Tankstelle auf Sprit warteten, und versuchte, sie bei Laune zu halten. „Das darf hier nicht zur Gewohnheit werden“, sagte er mit Mundschutz und Gummihandschuhen bewehrt. „Die Schuld hat Diktator Maduro“.

In den vergangenen Wochen hatte sich Guaidó weggeduckt ...