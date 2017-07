Von LW-Korrespondent Helmut Hetzel (Den Haag)



,,Die Kämpfer des Islamischen Staates (IS) oder die Mitglieder der Al Kaida werden ihren Kampf gegen den Westen niemals aufgeben. Das ist mir in Rakka klar geworden‘‘, berichtet der niederländische Journalist Harald Doornbos in der Zeitung ,,Algemeen Dagblad‘‘ über seinen Besuch in der heftig umkämpften Hauptstadt Rakka des Terror-Kalifats Islamischer Staat (IS) in Syrien.

Doornbos ist es gelungen, zusammen mit seiner arabischen Frau Jenan Moussa nach Rakka zu reisen und von dort zu berichten ...