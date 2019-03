Im Irrenhaus

Die Briten wissen noch immer nicht, wie sie den Brexit umsetzen sollen, und treiben damit die EU27 in den Wahnsinn.

Die Brexit-Saga ist diese Woche um ein turbulentes Kapitel reicher geworden. Während die Uhr unerbittlich tickt, liegen im Vereinigten Königreich die Nerven blank. Auch auf dem Kontinent machen sich Erschöpfung und Frust breit. Fast drei Jahre dauert das unsägliche Theater nun an. Dabei liegt eine Lösung in greifbarer Nähe.

„You can't have your cake and eat it too“, lautet ein britisches Sprichwort ...