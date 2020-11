Sie wollten das "Four Seasons"-Luxushotel in Philadelphia, sie bekamen eine Gartenbaufirma im Industriegebiet: Die Örtlichkeit für eine Pressekonferenz der Trump-Anwälte sorgt für reichlich Spott im Netz.

International 1 2 Min.

Im Industriegebiet: Bizarre Giuliani-Show in Pennsylvania

Tom RUEDELL Sie wollten das "Four Seasons"-Luxushotel in Philadelphia, sie bekamen eine Gartenbaufirma im Industriegebiet: Die Örtlichkeit für eine Pressekonferenz der Trump-Anwälte sorgt für reichlich Spott im Netz.

Das hätte wohl anders laufen sollen: Donald Trump hatte am Samstagmorgen für 11.30 Uhr (Ortszeit) via Twitter zur Pressekonferenz seiner Anwälte im „Four Seasons Hotel“ in Philadelphia, Pennsylvania eingeladen. Erwartungsgemäß sollte es um die verlorene Wahl im wichtigsten Bundesstaat bzw. die Möglichkeiten der Anfechtung gehen. Das Trump-Team hat in mehreren Bundesstaaten Klagen eingereicht, um einen Wahlsieg Bidens zu verhindern. Ein nicht ganz unwichtiger Termin also.

Trump, a hotelier at heart, announces a press conference at Philadelphia's "Four Seasons" at 11, before specifying it's at Four Seasons Total Landscaping at 11:30. pic.twitter.com/HmTIPeukNG — Josh Wingrove (@josh_wingrove) November 7, 2020

Und dann das: Der Trump-Tweet verschwand, eine korrigierte Version erschien: „Große Pressekonferenz heute in der Four Seasons Landschaftsgärtnerei - 11.30 Uhr“. Zusätzlich, ebenfalls via Twitter, eine Klarstellung des Luxushotels „Four Seasons“: „Um es klarzustellen, Präsident Trumps Pressekonferenz wird NICHT im Four Seasons Hotel in Philadelphia stattfinden. Sie wird in der Four Seasons Landschaftsgärtnerei abgehalten - keine Verbindung zum Hotel.“

To clarify, President Trump’s press conference will NOT be held at Four Seasons Hotel Philadelphia.

It will be held at Four Seasons Total Landscaping— no relation with the hotel. — Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center (@FSPhiladelphia) November 7, 2020

Was klingt, wie ein schlechter Witz ist keiner: Die Pressekonferenz mit Trump-Anwalt Rudy Giuliani fand tatsächlich im Industriegebiet statt - auf dem Parkplatz vor einer Landschaftsgärtnerei, deren direkte Nachbarn ein Sexshop („Fantasy Island Adult Book Store“) und ein Krematorium („Delaware Valley Cremation Center“) sind.

Wie es zu dieser eher unpassenden Örtlichkeit kam? Unklar. Die naheliegendste Theorie ist, dass ein Mitarbeiter des Trump-Wahlkampfteams in der Hektik der vergangenen Tage schnell einen Veranstaltungsort brauchte, zum Telefon griff und beim falschen „Four Seasons“ rauskam. (Ob der Parkplatz soviel Miete gekostet hat wie ein Konferenzraum im Luxushotel in der Innenstadt ist nicht bekannt.)

I feel like we didn’t focus enough on the fact that someone in the Trump campaign meant to schedule the “four seasons hotel” but definitely accidentally scheduled this “four seasons landscaping” store and they had to follow through with it. Veep was not this good. pic.twitter.com/DTJIQGsKHG — Alex Sexton (@SlexAxton) November 7, 2020

Der Spott im Netz ließ nicht lange auf sich warten: „In den Geschichtsbüchern über diese Zeit sollte der erste Satz lauten: 'Es begann mit einer Fahrt auf der Rolltreppe nach unten und endete mit einer Pressekonferenz vor Four Seasons Landscaping'“, schrieb zum Beispiel CNN-Redakteur Seth Fiegerman in Anlehnung an den Tag, als Donald Trump die goldene Rolltreppe im Trump Tower bestieg, um seine Kandidatur zu verkünden.

When the history books look back at this period, the first sentence should be: “It started with a ride down an escalator and ended with a press conference at Four Seasons Total Landscaping.” — Seth Fiegerman (@sfiegerman) November 7, 2020

Mindestens ein prominenter Trump-Fan versuchte indessen auf Twitter zu retten, was zu retten ist: Der frühere Kampagnenmanager des abgewählten US-Präsidenten, Corey Lewandowski, schrieb: „Alle großen Amerikaner in PA (Pennsylvania) nutzen Four Seasons Total Landscpaping. Sie lieben dieses Land, und sie sind amerikanische Patrioten. Danke!!“

All great Americans in PA use Four Seasons Total Landscaping. They love this country and are American Patriots. Thank you!! — Corey R. Lewandowski (@CLewandowski_) November 8, 2020

Und worum ging's denn eigentlich? Wie zu erwarten sagte Trump-Anwalt Giuliani, die Wahlen seien bei weitem nicht vorbei und der Präsident gebe das Rennen noch nicht auf. Ohne Beweise vorzulegen behauptete Giuliani, dass Hunderttausende Wahlzettel fragwürdig seien. Fernsehsender entschieden nicht über den Ausgang von Wahlen, zitierte die Zeitung „USA Today“ den Anwalt.